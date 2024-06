AFP mikompirmar sa pagkaangol sa sakop sa Navy sa Rore sa Ayungin

Ang Armed Forces of the Philippines (AFP) mikompirmar niadtong Martes, Hunyo 18, 2024, nga usa ka Philippine Navy personnel ang “grabe nga naangol” sa labing ulahing harassment sa China sa routine rotation and resupply (Rore) mission ngadto sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea (WPS).

Sa usa ka pamahayag, ang hepe sa Public Affairs Office (PAO) sa AFP nga si Colonel Xerxes Trinidad niingon nga ang nangasamdan nga mga personahe luwas nga gibakwit ug gihatagan dayon og medikal nga pagtambal.

Wala hinuon gibutyag ni Trinidad kon unsa nga partikular nga kadaut ang naangkon sa sundalong Filipino.

Siya niingon nga ang China Coast Guard (CCG) mipailalom sa usa ka barko sa Pilipinas sa “intentional high-speed ramming” atol sa pinakaulahing Rore niadtong Hunyo 17.

“The CCG’s continued aggressive behavior and unprofessional conduct towards a legitimate humanitarian mission is unacceptable. They must restrain themselves to avoid escalating tensions in the West Philippine Sea (WPS),” matod ni Trinidad.

“The AFP remains committed to maintaining our presence in the WPS, adhering to international law to protect our seas, our rights, and our future,” siya nidugang.

Ang CCG sa sayo pa niingon nga ang ilang mga personnel misakay sa usa ka barko sa Pilipinas alang sa pagpahigayon sa “inspeksyon” human “ilegal” nga nisulod sa ilang teritoryo sa kadagatan sa Ren’ai Reef, nga nailhan sa lokal nga Ayungin Shoal sa South China Sea.

Matod niini subay sa ilang regulasyon nga kinahanglang dakpon ang “trespassers” sa South China Sea. / TPM sa Sunstar Philippines