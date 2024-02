AFP: Operasyon sa Bohol lehitimo

Ang Philippine Army ni­ingon sa Martes, Pebrero 27, 2024, nga bukas sila alang sa bisan unsang imbestigasyon taliwala sa mga pangangkon sa Communist Party of the Philippines-New People’s Army (NPA) sa giingong mga ire­gularidad sa operasyon nga niresulta sa kamatayon sa ilang lima ka mga miyembro sa Bilar, Bohol sa miaging semana.

Sa usa ka pamahayag, ang tigpamaba sa Philippine Army nga si Lieutenant Col. Louie Dema-ala nibarog nga lehitimo ang operasyon sa Bilar, Bohol niadtong Biyernes, Pebrero 23, 2024 diin ang kapulisan ug militar nagtinabangay sa pag-serve og warrant of arrest sa usa ka giingong lider sa NPA nga giilang si Domingo Jaspe Compoc.

“This was a result of a legitimate operations covered with official reports and scene of the crime reports from the PNP. Likewise, the Philippine Army is open to any investigation as we do not dignify the twisted narratives of the CTG and their front organizations,” matod ni Dema-ala.

“Our troops understand and uphold Human Rights and the International Humanitarian Law in the conduct of military operations. Each and every soldier strictly adheres to the standing rules of engagement to ensure the protection of the rights of our people,” dugang niya.

Si Compoc, ang pinakataas nga lider sa mga rebeldeng NPA sa probinsiya uban sa laing upat ka giingong mga rebelde nga giila nga sila si Hannah Cesista, kinsa nagsilbing kanhi field investigator ug paralegal sa cause-oriented group nga Karapatan, Parlito Segovia, Marlon Omosura, ug si Juaning nga giila sa cause-oriented group nga mao si Alberto Sancho.

Sa usa ka pamahayag, gawas sa pag-akusar sa pwersa sa estado nga tinuyo nga nipatay sa lima ka mga indibidwal, ang CPP-NPA miingon nga ang mga polis ug militar ningdagit usab sa usa ka Berting nga ilang gipatug-an sa nahimutangan ni Compoc ug duha sa iyang menor de edad nga mga kauban, lakip ang usa ka upat ka tuig nga bata. .

“Their location is yet unknown,” kini nagkanayon.

Nipasangil usab kini nga si Police Corporal Gilbert Amper nga apil sa operasyon gipatay sa militar “human sa panagsangka tali sa mga operating unit sa PNP ug AFP.”

“Naglumbaanay ang PNP ug AFP sa pagpaningkamot nga makaabot sa lokasyon sa nagpahulay nga yunit sa NPA. Ang PNP unit unang niabot sa lugar ug nadakpan nila si Ka Silong (Compoc) ug kompanya nga wala makabantay,” matud pa sa CPP-NPA.

“The PNP and AFP were racing against one another in trying to get to the location of the resting unit of the NPA. The PNP unit arrived first in the area and were able to catch Ka Silong (Compoc) and company unawares,” dugang sa CPP-NPA.

Sa usa ka press conference, ang hepe sa Public Information Office (PIO) sa Philippine National Police (PNP) nga si Colonel Jean Fajardo niingon nga ilang tan-awon ang katinuod sa mga hulagway nga gipalutaw sa CPP-NPA nga nagpakita kang Compoc nga buhi samtang gibantayan sa usa ka sundalo.

Siya niingon nga si Central Visayas Police Regional Office director Brigadier General Anthony Aberin mimando usab sa paghimo og lawom nga imbestigasyon sa maong insidente.

“The statement came from the CPP-NPA and this is a self-serving statement on their part but nasabi na rin ito ng ating Chief PNP kahapon na open ang PNP sa anumang investigation na gagawin regarding this incident pero nasabi na rin ng ating Chief PNP na masakit yun para sa PNP na namatayan tayo ng isang pulis, may isang nasugatan para lang sabihin na ito ay isang insidente na gawa-gawa lamang ng PNP dahil hindi isasakripisyo ng PNP ‘yung buhay ng pulis natin para lang sa ganitong insidente,” matod ni Fajardo. / TPM sa SunStar Philippines