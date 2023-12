AFP sa China: Layas mo sa WPS

Nakigsulti ang chief of staff sa Armed Forces of the Philippines (AFP) nga si General Romeo Brawner Jr. sa usa ka opisyal sa China nga inatubangay nga ang West Philippine Sea (WPS) naa sa sulod sa Exclusive Economic Zone (EEZ) sa Pilipinas ug kinahanglan nga hunongon nila ang pagbabag sa mga misyon sa suplay sa nasod.

Sa usa ka interbyo sa radyo, si Brawner miingon nga iyang gisultihan si Chinese Ambassador to the Philippines Huang Xilian nga ang WPS “dili imong teritoryo.”

“Nagkausap kami noong minsan na nakita kami at sina­bi ko sa kanya that it (WPS) is not your territory. In fact, si­nabi ko sa kanya na that is our exclusive economic zone,” matod niya.

“Giingnan sab nako sila nga dili babagan ang Christmas convoy kay mga sibilyan lang sila nga nagdala og pagkaon ug regalo sa Pasko sa atong mga sundalo ug komunidad sa West Philippine Sea,” dugang pa niya.

Ang gipasabot ni Brawner mao ang Atin Ito Coalition Christmas Convoy nga nagtumong sa paglipay sa pwersa sa Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Gitakda kini niadtong Disyembre 10 apan wala kini madayon tungod sa pagpanghasi sa China.

Si Brawner niingon nga si Huang miinsister nga ang China adunay soberanya sa WPS (South China Sea) ug ang Pilipinas maoy naghagit kanila, apan iya kining gisalikway.

Matod niya nga iyang giinsister nga ang China ang nanghagit sa Pilipinas pinaagi sa pagpanghasi sa mga tropa niini.

Sa katapusan sa semana, ang mga barko sa Chinese Coast Guard (CCG) ug Chinese Maritime Militia (CMM) nanghasi sa mga barko sa Pilipinas pinaagi sa paggamit sa mga water cannon duol sa Bajo de Masinloc ug Ayungin Shoal. / TPM sa SunStar Philippines