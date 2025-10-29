Aftershocks human sa linog niadtong Sept. 30 mikunhod

HUMAN sa magnitude 6.9 nga linog nga niigo sa Amihanang Sugbo, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ni-report og dakong pagkunhod sa adlaw-adlaw nga mga aftershocks.
Si Phivolcs Director Teresito Bacolcol nitug-an sa SunStar Cebu niadtong Miyerkules, Oktubre 29, 2025, nga ang adlaw-adlaw nga gidaghanon sa aftershocks mihinay pag-ayo, gikan sa liboan nahimong ginatos.
Iyang gitaho nga 1,853 ka aftershocks ang nahitabo sa unang 24 oras human sa dakong linog niadtong Septiyembre 30.
Sa Oktubre 28, 145 na lang ka aftershocks ang narekord sa ahensiya diin kadaghanan niini gagmay ug halos wala kaayo mabati.
Una nang gitug-an ni Bacolcol nga ang mga aftershocks gikan sa magnitude 6.9 nga linog sa Amihanang Sugbo gipaabot nga magpadayon hangtod sa Disyembre, bisan pa man ang ilang kasubsob posibleng mogaan sa inanay paingon sa 20 ngadto sa 40 matag adlaw.
Dugang niya, ang aftershocks usa ka normal nga panghitabo samtang ang fault mo-settle human sa main rupture.
Ang grupo nisumpay sa gi-plot nga epicenter ug sa orientation sa mga aftershocks gamit ang mga hulagway sa satellite aron mahibal-an ang labing posibleng fault trace.
Human mapunting ang potensyal nga mga features, ilang gi-validate ang Bogo Bay Fault trace sa yuta pinaagi sa paglakaw agi niini ug pagdokumento sa ebidensya sa surface rupture.
Ang fault kaniadto wala pa mamapa ug mao kini ang extension sa yuta sa usa ka offshore fault. / DPC