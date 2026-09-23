Agianan nga gikural nisangpot sa dinunggabay

Samdan sa nagkadaiyang bahin sa iyang lawas trabahante sa tag-iya sa luna human nga gidunggab sa usa ka residente nga napungot nga gikural ang ilang agianan.
Ang insedente nahitabo niadtong alas 9:45 sa gabii, Martes, Septiyembre 22, 2026 sa Sityo Binabag, Barangay Estaca, Lungsod sa Compostela, Cebu.
Ang biktima giila nga si alyas Ronron, 55, residente sa nahisgutang barangay ug gi-hire sa usa ka Andrea aron nga ipakural ang palibot sa gipanag-iya niining propriedad.
Apan ang gipatukod nga kural niresulta sa pagsira sa agianan sa ilang silangan nga gikasuko ni alyas Renante, 42 gumikan kay dili na sila makaagi pauli ug gawas sa ilang balay.
Base sa imbestigasyon sa Compostela Police Station nga sa wa pa ang hitabo nag-abot na ang duha ka partido sa barangay gumikan sa maong panagbangi sa agianan.
Niadtong Martes sa mga alas 8:00 pasado sa gabii ang biktima nga si Ronron nagbaktas pauli sa ilang balay ug kalit nga nibutho si Renanted nga daw nag-atang kaniya nga adunay bitbit nga kutsilyo.
Way daghang langan gihansak sa suspek ang hinagiban sa makadaghang higayon ngadto sa lawas sa biktima ug maayo nalang nga niuwang ang mga silingan nga nakasaksi.
Nisibat si Renante apan nadakpan samtang ang biktima gidala sa tambalanan aron magpaalim sa iyang mga samad. / dugang taho ni PRL