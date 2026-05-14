Agot gilabhan ang mga mibotar ni Sen. Cayetano

Maisugon nga nagpagawas sa iyang kalagot ang aktres nga si Agot Isidro sa social media ug gitawag ang 13 ka mga senador nga nibotar pabor ni Sen. Alan Peter Cayetano nga “13SatanasSaSenado.”
“I have ducking NO respect for these 13 hooligans who call themselves Senators of the Philippines. DUCK YOU,” ang pahayag ni Agot sa X.
Gibirahan sab niya si Cayetano ug giingnan nga hunong na sa imong pagsige og post og Bible verses sa social media kay wala gyud malipay ang Ginuo nimo.
“APC, can you please stop uttering Bible verses kasi sure ako, hindi natutuwa si God sa ’yo,” nga may hashtag #13SatanasSaSenado.
Si Cayetano mao na karoy bag-ong Senate President human ilang gipalagpot si Tito Sotto aron pagseguro nga dili madayon ang impeachment ni VP Sara.