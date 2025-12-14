Agri-Aqua Trade Fair ‘25 mipalig-on sa panginabuhi sa Hilongos farmers

Matag bulan sa Disyembre samtang ang komunidad nag-andam sa umaabot nga fiesta sa Immaculate Conception, usa ka kalihukan ang gipaabot sa kadaghanan sa mga Hilongosnon nga mao ang Livelihood Summit Agri-Aqua Trade Fair 2025 nga gipahigayon sulod sa tulo ka adlaw gikan Disyembre 9 hangtod 11, 2025, sa Plaza Rizal, atubangan sa Municipal Hall sa Lungsod sa Hilongos, Probinsiya sa Leyte.
Ang maong kalihukan dili lamang pasundayag sa mga produkto sa lungsod, kondili usa usab ka plataporma nga nagpalig-on sa panginabuhi sa lokal nga komunidad, ilabina sa mga mag-uuma, mangingisda, ug gagmay nga negosyante sa matag barangay.
Makita sa plaza ang han-ay sa presko ug mabulukon nga mga utanon sama sa kalabasa, kamatis, sili, pipino, sibuyas, sayote, talong, ug uban pang ani nga direkta gikan sa uma sa mga lokal nga mag-uuma.
Luyo sa kaabunda niini mao ang dili makita nga kahago sa mga mag-uuma sama sa sayong pagmata, pag-atubang sa kainit ug ulan, ug ang padayon nga paningkamot aron mapalambo ang kalidad sa ilang produkto.
Ang matag barangay adunay kaugalingong display nga nagpakita sa ilang panaghiusa ug garbo isip mga nitampo sa kauswagan sa lungsod.
Gawas sa mga produkto sa agrikultura, gipakita sab sa trade fair ang mga handicraft ug barato nga baligya nga nagrepresenta sa kultura ug tradisyon sa mga Hilongosnon.
Kini nakahatag og dugang nga kita sa mga pamilya ug oportunidad sa pagpalapad sa ilang merkado.
Pinaagi sa Livelihood Summit Agri-Aqua Trade Fair, mas napalapad ang koneksiyon tali sa producers ug buyers nga nakatabang sa pagpausbaw sa lokal nga ekonomiya.
Labaw sa tanan, ang kalihukan nagpamatuod nga ang tinuod nga kusog sa Hilongos nagagikan sa yuta ug sa mga kamot nga matinud-anong nag-atiman niini diin usa ka garbo nga angay iselebrar kauban sa piyesta sa komunidad. / Sinulat ni Jessele Pagal, UV BA-Communication student