Agri-coops giila nga yawe sa food security

Giila ang mga kooperatiba sa agrikultura isip mahinungdanong panalipod batok sa kakulang sa pagkaon samtang ang nagsaka nga presyo sa lana tungod sa tensyon sa kalibutan ug ang nagsingabot nga hulga sa El Niño, nakapeligro sa produksyon ug supply sa Pilipinas.
Gitutokan kini atol sa tulo ka adlaw nga Knowledge and Learning, Innovations, and Trade Expo (Kite) nga gipahigayon niadtong Abril 15 ngadto 17, 2026 sa Sugbo.
Ang maong kalihukan giorganisar sa Philippine Family Farmers Agriculture Fishery Forestry Cooperative Federation (AgriCOOPh), diin ang mga opisyal sa gobiyerno ug mga lider sa kooperatiba nagkauyon sa pagpalig-on sa sistema sa kooperatiba aron mapanalipdan ang mga mag-uuma ug mga konsumidor gikan sa economic ug climate shocks.
Matod ni Irish Baguilat, program officer sa Asian Farmers’ Association, ang gagmay nga mga mag-uuma nag-antos na sa kamahal sa mga abono (fertilizer) apan iyang gitataw nga ang mga inisyatiba sa mga kooperatiba sama sa paghimo og organic ug bio-inputs nga fertilizers (sama sa Tahakura) makahatag og solusyon.
“This is where, what some of the agri-cooperatives have already been doing that we needed to build on,” batbat ni Baguilat, kinsa nagtumbok sa produksyon sa organic ug low-input fertilizers sa mga kooepratiba.
Si AgriCOOPh Chairman Edelito Sangco nipahibawo usab sa ilang plano nga direktang mo-import og mga abono, sama sa nano-urea, pinaagi sa pakigtambayayong sa mga internasyunal nga federation sa India aron mas barato ang makuha sa mga mag-uuma pinaagi sa bulk procurement.
Tumong usab sa federation nga usbon ang panghunahuna sa mga mag-uuma—gikan sa pagpananom para lang sa konsumo ngadto na sa pag-isip niini isip usa ka negosyo (enterprise).
Plano usab nila ang pagtukod og Agricultural Cooperative Development Academy kauban ang TESDA aron bansayon ang mga miyembro.
Gibutyag ni CDA Assistant Secretary Luz Yringco nga adunay kapin sa 7,000 ka agri-cooperatives sa nasod apan nagkatagkatagak kini.
Tungod niini, giduso sa CDA ang paghiusa (merger) sa mga kooperatiba diin nagtanyag ang ahensya og insentibo nga moabot og P1 milyon alang sa mga maghiusa aron makab-ot ang "economies of scale."
Gipatuman usab ang "agri-cooperative ecosystem" aron mas sayon ang logistics, lakip na ang paggamit og mga sakyanan nga magsilbing mobile stores aron maduol ang mga produkto sa merkado.
Si Cebu City Mayor Nestor Archival niklaro sab nga delikado ang sitwasyon sa dakbayan kay 65 porsiyento sa supply sa pagkaon sa siyudad gikan sa gawas sa Sugbo. / CDF