Aguilar, Amos gisal-ot sa Gilas pool

Nagdugang og haligi sa ila­wom nga bahin ang Gilas Pilipinas pinaagi sa pagsukip sa beteranong big man nga si Japeth Aguilar ug sa batan-ong si Mason Amos sa pool nga giporma ni national coach Tim Cone.

Gipasabot sa Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) nga magsilbeng alternates sila si Aguilar ug Amos kon adunay mahitabong haw-ang sa puwersa sa Gilas sa ilawom nga bahin.

Gihimong ehemplo sa SBP ang nahitabo sa kampanya sa Gilas sa miaging first window sa 2025 FIBA Asia Cup Quali­fiers diin ningkombati ang Gilas nga wala ang big men nga sila si June Mar Fajardo ug AJ Edu, kinsa pulos adunay angol niadtong higayuna.

“We’re excited that Mason and Japeth agreed to be our alternates on Gilas,” matod ni Cone nga napatik sa www.gmanews.tv.

“The first window showed us that we were a little thin in our lineup after AJ Edu, June Mar and Jamie [Malonzo] missed our game vs. Chinese Taipei due to injuries, and we were left with only nine players and only Japeth as a replacement to make 10.”

Sila si Aguilar ug Amos mouban sa kasamtangang 12-man pool ni Cone nga gilangkuban nila ni naturalized player Justin Brownlee, Kai Sotto, Scottie Thompson, Dwight Ramos, Calvin Oftana, CJ Perez, Chris Newsome, Carl Tamayo, Jamie Malonzo, Kevin Quiambao, Fajardo, ug Edu.

Gitataw ni Cone nga manga­pil na sila si Aguilar ug Amos sa praktis sa original 12 ug mokuyog sab kini sa mga biyahe sa Gilas. / ESL