Aguilar: Angayan ma-BPC si Fajardo

Giklaro ni Brgy. Ginebra Gin Kings forward Japeth Aguilar nga angayan lang mapili ang Sugboanong higante sa San Miguel Beermen nga si June Mar Fajardo isip Best Player of the Conference sa 2024 Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup.

Dihang napakyas pagsulod sa finals series ang Beermen, adunay mga nagtuo nga si Aguilar maoy makakuha sa BPC award gumikan kay nakaabot man sa finals ang Gin Kings.

Apan dihang gitunol ang BPC award sa wala nagsugod ang Game 4 sa finals niadtong Dominggo, Nobiyembre 3, 2024, ang pangalan ni Fajardo maoy gitawag.

“June Mar is deserving,” matod ni Aguilar nga napatik sa Spin.ph. “Out of this world si June Mar. Walang makaka-compete sa kanya. Feel ko every conference, siya lagi yung BPC eh. He’s that dominant.”

Atol sa duwa, daw namungot si Aguilar nga wala niya nadaog ang BPC award ug nagpakatap kini og 18 puntos aron tabangan ang Gin Kings nga mabuntog pagbalik ang TNT Tropang Giga, 106-92, nga maoy nakatabla sa best-of-seven series, 2-2.

Apan gitataw ni Aguilar nga wala siya maghunahuna kabahin sa BPC award ug niduwa lang siya kutob sa iyang mahimo. / ESL