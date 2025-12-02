Aguilar miretiro isip sakop sa Gilas

Human sa 16 ka mga tuig, nakadesisyon ang 38-anyos nga si Japeth Aguilar nga moretiro na sa pagduwa sa Gilas Pilipinas alang sa nagkadaiyang international basketball events.
Niini, gipasidunggan ang Brgy. Ginebra Gin Kings star sa wala pa nagduwa ang duwa sa Gilas batok sa Guam sa 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers niadtong Lunes sa gabii, Disyembre 1, 2025, sa Ateneo de Manila University Blue Eagle Gym sa Quezon City.
Ang 6’9” nagsugod pagrepresentar sa Pilipinas niadtong 2009. / ESL