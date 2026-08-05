Agusto 6 walay klase, trabaho sa Lalawigan sa Sugbo

Walay klase ug trabaho sa mga buhatan sa gobiyerno ug uban pa’ng mga pribadong establisemento sa Sugbo sa Huwebes, Agusto 6, 2026.
Kini subay sa pag-obserbar sa ika-457th Founding Anniversary sa Lalawigan sa Sugbo ubos sa special non-working holiday.
Ang maong lagda naglakip sa tibuok probinsiya lakip na ang Dakbayan sa Sugbo, Mandaue, ug Lapu-Lapu ingon man ang component cities niini sa Danao ug Toledo ubos sa Republic Act No. 8952 nga giamendahan isip Republic Act No. 7698.
Tungod kay ang holiday usa ka special non-working day, ubos kini sa “no work, no pay” nga lagda gawas kon dunay laing lagda nga naestablisar ug ipatuman ang usa ka pribadong kompaniya.
Subay niini, ang mga empleyado nga motrabaho sa Miyerkules, makadawat og dugang 30 porsiyento sa ilang basic pay sa unang walo ka oras o katumbas sa 130 porsiyento sa ilang regular daily pay ubos sa balaod sa pagpanrabaho.
Alang sa mga mogahin og overtime sa trabaho makadawat sab og dugang 30 porsiyento sa ilang hourly rate sa samang adlaw.
Samtang ang mga empleyado nga nitungha sa trabaho atol sa holiday bisan pa og natumong kini sa rest day o day-off, makadawat og 150 porsiyento sa ilang basic daily wage sulod sa unang walo ka oras ug dugang 30 porsiyento alang sa mogahin og overtime.
Ang Kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo pormal nga nilusad sa month-long celebration sa ika-457 nga kasaulogan sa pagkalalawigan sa Sugbo niadtong Agusto 3, 2026. / ANV