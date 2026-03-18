Superbalita Cebu

Ahanmisi labing unang Commissioner’s Cup POW

Published on

Napili ang usa sa mga pambato sa Terrafirma Dyip nga si Jerrick Ahanmisi isip labing unang mananaog sa Philippine Basketball Association (PBA) Press Corps Player of the Week sa bag-uhay lang nagsugod nga Season 50 Commissioner’s Cup.

Kini human nakarehistro si Ahanmisi og averages nga 20 puntos, 1.5 rebounds, 6.0 assists ug 2.5 steals sa nag-unang duha ka mga duwa sa Dyip diin ilang gipangligsan ang Titan Ultra Giant Risers, 112-82, ug Converge FiberXers, 111-100.

Sa tanang local players sa Dyip, si Ahanmisi ang nakahatag og labing dakong suporta sa ilang impresibong 7-footer nga import nga si Ali Mubashar.

Niini pa lang ka sayo sa komperensiya, nakapakita na ang Dyip nga paingon na silang makalugnot gikan sa imahe nga kulatahunong puwersa. / ESL

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph