Ahanmisi nabalhin sa SMB gikan Dyip

Nabalhin ang usa sa mga makapaukyab nga guard sa Philippine Basketball Association (PBA) nga si Jerrick Ahanmisi ngadto sa San Miguel Beermen gikan sa Terrafirma Dyip.
Isip baylo, nadawat s Dyip gikan sa Beermen sila si Juami Tiongson, veteran guard Chris Miller, ug katungod sa Season 52 draft pick.
Si Ahanmisi nakasulod sa PBA isip 10th overall pick sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots niadtong 2020 apan nabalhin kini sa Dyip niadtong Agusto 2025.
Sa iyang pagbalhin sa Dyip, mas dagkong mga numero ang narehistro ni Ahanmisi.
Sa kasamtangang nagpadayon nga Season 50 Commissioner's Cup, si Ahanmisi nag-average og 21.25 puntos, 4.67 assists, ug 3.00 rebounds ubos sa kampo sa Dyip.
Sa sunod nga komperensiya, makig-uban na si Ahanmisi sa star-studded nga puwersa sa Beermen nga naglakip nila ni June Mar Fajardo, Jericho Cruz, CJay Perez, Marcio Lassiter, ug Chris Ross. / ESL