Ahente ‘nanumbag’ og tanod sa dihang giuwang

Naigo sa kumo ang nawong sa barangay tanod sa dihang suway nga niuwang sa kaguliyang sa club sa Salinas Drive, Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo niadtong sayo sa buntag, Dominggo, Hunyo 7, 2026.
Ang maong barangay tanod sa Lahug nakahukom sa pagsang-at og pormal nga reklamo batok sa ahente nga giila nga si Roel, 28, adunay kapuyo, taga Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Base sa imbestigasyon nga ang mga tanod sa Lahug nitubag sa alarma sa nahitabong kagubot sa usa ka imnanan diin naglambigit sa mga kustomer nga hubog.
Sa dihang giuwang, nitugpa ang kumo ni Roel sa nawong sa tanod hinungdan nga gipadakop ug gidala sa Mabolo Police Station.
Ang suspek nipasabot nga dili niya intensiyon nga sumbagon ang tanod ug naatol nga niali kini ngadto sa lalaki nga buot niya nga birahan ug wa matuyo nga iyang nasumbagan ang biktima.
Nisaysay ang dinakpan nga upat sila niadto sa club apan giingong nagkalalisay sila tali sa mga bouncer.
Niangkon siya nga hubog na sila niadtong higayona ug nilaban ra unta siya sa iyang ig-agaw nga gisumbag sa laing batan-on.
Apan dihang tabangan na unta niya iyang ig-agaw, kalit naabot ug niali ang tanod hiungdan nga naigo kini. / JDG