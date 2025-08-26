Ahong Chan gigamit sa scammer

Gipahimangnuan ni Lapu-Lapu City Lone District Rep. Junard “Ahong” Chan ang mga establisimento sa Lapu-Lapu City nga magbantay sa mga scammer kay dunay nga biktima gamit ang iyang ngalan.
Nakahatag og serbisyo ang hotel apil ang P5,000 nga kuwarta nga gipangayo sa scammer.
Ang maong pagpangilad niresulta sa pagpagawas sa hotel sa maong kantidad.
Gikompirmar ni Chan sa interbyu sa SunStar Cebu niadtong Lunes, Agusto 25, 2025, nga gilusad na ang imbestigasyon ug ang kapulisan nisubay na sa responsable pinaagi sa numero sa telepono nga gigamit sa pagpangilad.
Apan ang numero nga gigamit sa wala mailhing lalaki nga nanawag wala narehistro ug dili na ma-access.
Ang imbestigasyon subay sa usa ka public statement nga gi-post ni Chan sa iyang Facebook page niadtong Biyernes, Agusto 22, 2025.
Base sa post, usa ka hotel sa Lapu-Lapu City ang ni-report nga usa ka scammer nga nagpakaaron-ingnon nga staff sa turismo ang nigamit sa ngalan ni Chan aron mangayo og tabang.
Ang scammer niingon nga duna’y bisita si Chan sa airport nga nagkinahanglan og function room ug pagkaon.
Nangayo pa kini og P5,000 pinaagi sa usa ka online wallet app.
Nagtuo ang mga staff sa hotel nga tinuod ang hangyo, busa ilang gipadala ang kuwarta.
Giklaro ni Chan nga dili niya batasan ang pagtawag sa mga hotel aron ipadali og andam ang pagkaon.
Iyang gipasabot nga ang iyang opisina magpadala og staff nga personal nga mobisita sa property ug magsul-ob og saktong ID.
“We are calling on all establishments dinhi sa siyudad (Lapu-Lapu) to be aware that Cong. Ahong never places advance orders o mangayo og GCash load,” matod ni Chan.
“If anyone claims otherwise, ilad na . I do not ask for GCash nor make advance orders at restaurants,” dugang niini. / DPC