Ahong, Cindi Chan miapela nga demolisyon sa Air Base lugwayan

Niduso si Kongresista Junard “Ahong” Chan ug Lapu-Lapu City Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King Chan og usa ka letter of appeal ngadto sa Municipal Trial Court in Cities niadtong Nobiyembre 14, 2025, nga nanghangyo nga i-oktaba ang demolition order tungod sa “makitawhanon ug patas nga mga rason” isip pag-abag sa mga residente nga naapektohan sa sitwasyon sa Mactan-Benito Ebuen Airbase sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Sumala sa sulat, ang writ of execution alang sa demolisyon gitakda karong Nobiyembre 19, 2025.
Giingon sa apela nga ang maong writ nga giisyu kapin lima na ka tuig ang milabay nahimo nang “dormant” ug nilapas na sa lima ka tuig nga execution period ubos sa Rules of Court.
Giingong nga mokabat na sa 40 ka mga balay ang naguba sa dili makatarunganon nga demolisyon nga niresulta sa pagpahawa sa mga pamilya sa mga retiradong personahe sa air force.
Ang demolisyon nga nagsugod niadtong Septiyembre 25, 2024, nagpadayon gihapon ug gipangulohan sa Philippine Air Force (PAF) sa Mactan Airbase.
Si Jovenal Giangan, tigpamaba sa Mactan Neighborhood Association, Inc. (MNA), nanawagan kang Presidente Bongbong Marcos nga imbestigahan ang giingong korapsiyon sa PAF Mactan Air Base nga gikatahong nakig-abin sa mga pribadong entidad alang sa komersyal nga katuyoan.
Dugang pa niya nga ang nagpadayong demolisyon supak sa balaod ug dili makatarunganon kay matod pa niya, wala gamita sa PAF ang yuta alang sa reserba sa militar kondili alang sa komersyal nga ganansya.
“Kini injustice, kami ang mga biktima. Ang mga manununod ug ang giguba nga mga balay sa mga retiradong personahe,” matod ni Giangan sa usa ka press conference.
Gipahayag sab niya nga ang PAF walay katungod sa yuta tungod kay kini iya sa mga pamilya nga naghupot og decree. Giila niya nga ang PAF nagsunod sa Proclamation 784, apan niinsistir siya nga angay hinuon nilang tahuron ang awtoridad sa hudikatura. Kaniadtong 1996, gipirmahan ni Presidente Fidel V. Ramos ang Proclamation 784, nga naggahin sa yuta sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Cebu alang sa gamit militar sa Philippine Air Force. / Bryce Ken Abellon, USJ-R intern