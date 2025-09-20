Ahong: Footpaths di gasto sa gobiyerno

Giklaro ni Kongresista Junard “Ahong” Chan sa Lapu-Lapu City nga walay pundo sa gobiyerno ang gigamit sa paghimo sa mga footpaths sud sa usa ka pribadong subdivision.
Kini nga katin-awan gihimo human sa pagsaway sa publiko gikan sa usa ka TikTok video nga nagpakita sa mga footpath nga dunay nakakulit nga “Ahong Cares.” Nakakuha og 35,000 likes ang video, nga gi-post niadtong Martes, Septiyembre 16, 2025.
Gipasabot ni Chan nga ang mga isyu sa pagbaha sa gate sa subdivision di responsibilidad sa gobiyerno tungod kay kini pribado nga property.
Matod niya, ang developer maoy responsabli sa pagbutang og saktong drainage system o retention pond aron malikayan ang pagbaha.
Gidugang niya nga supak sa balaod sa Commission on Audit (COA) ang paggamit og pundo sa gobiyerno alang sa pribado nga mga proyekto.
Matod ni Chan, ang “Ahong Cares” kabahin sa iyang adbokasiya nga gisugdan pa niadtong 2013 sa dihang kapitan pa siya sa barangay.
Ang pundo sa mga footpath gikan sa iyang personal nga gasto ug kini gipangayo sa homeowners’ association aron matabangan ang mga residente nga di mabasa sa tubig kon moagi.
Giangkon niya nga temporaryo lamang ang maong solusyon, apan gipasalig ni Chan nga prayoridad niya ang pag-upgrade sa mga dagkong drainage sa Lapu-Lapu City pagsugod sa tuig 2026.
Gitinguha niya nga masulbad ang problema sa baha sa iyang termino sa kongreso. /DPC