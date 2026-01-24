Ahong: Ghost project sa Lapu-Lapu ‘fake news’

Gihimakak ni Lapu-Lapu City Lone District Rep. Junard “Ahong” Chan ang mga pasangil sa giingong mga “ghost projects” nga pasangil sa kritiko nga si Humprey Elvira, ug gihulagway kini nga bakak.
Sa sunod-sunod nga mga Facebook post, gitubag ni Chan ang mga proyekto nga gihisgutan ni Elvira, lakip na ang Coastal Road Phase 2 sa Barangay Pajo, diin matod pa niya wala pa kini masugdi tungod sa mga pending nga dokumento ug proseso sa pag-aprobar.
Gihatagan niya og gibug-aton nga kini nga mga proyekto, lakip na ang Tri-Level Interchange sa Marigondon, anaa pa sa plano ug gitumong aron masulbad ang kahuot sa trapiko sa mga nag-unang dalan sa higayon nga mapatuman na kini.
“Dili na ta sige’g tagad aning mga fake news peddler. Ako na lang hangyo sa mga tawo, sutaa lang kung unsay tinuod. Makita ra bitaw na ninyo ang atong mga projects sa inyong palibot,” matod ni Chan.
Ang pamahayag ni Chan maoy tubag sa mga pasangil ni Elvira, ang administrator sa Facebook page nga Kugtong sa Opon, kinsa nag-ingon nga siyam ka mga proyekto nga nalista sa giingong “Cabral Files” mga ghost project.
Gikutlo usab niya ang P300-milyones nga Multipurpose Building sa Barangay Looc, nga wala pa makita sa maong dapit.
Si Elvira usa ka tattoo artist ug kritiko sa administrasyong Chan.
Sa iyang page, kanunay siyang mag-post og mga komentaryo ug opinyon bahin sa mga lihok sa lokal nga kagamhanan ug mga opisyal sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Ang maong kritiko nag-atubang na og daghang kriminal nga sumbong nga gipasaka ni Chan ug uban pang lokal nga opisyal ubos sa Cybercrime Prevention Act of 2012 (Republic Act 10175).
Isip tubag, gipasabot ni Chan nga ang proyekto sa Looc dili na usa ka multipurpose hall kondili usa na ka multipurpose facility.
Ingon niya, padayon na ang mga paningkamot aron makuha ang budget alang niini.
Ang pasilidad aduna unya'y standard Olympic-sized oval nga makahimo sa pag-host og mga nasyonal ug internasyonal nga sporting events, sama sa Batang Pinoy ug Palarong Pambansa.
Gipunting usab ni Chan nga dili kini ang unang higayon nga gihimo ang maong mga pasangil.
Ang susamang mga pasangil giisa na kaniadto batok sa seawall project sa Barangay Caubian ug sa sewage treatment plant (STP) sa Barangay Pajo, mga proyekto nga iyang giingon nga personal niyang gi-inspeksyon.
Gihisgutan usab niya ang water pumping station sa Looc, nga nahuman na ug dako og natabang niadtong nahitabo ang sunog sa maong dapit.
Gidapit na kaniadto si Elvira nga mouban sa mga site visit uban ang mga abogado ug mga opisyal sa barangay, apan wa mopakita.
Nanawagan si Chan sa publiko nga sutaon ang mga pasangil pinaagi sa mga opisyal sa barangay, sa Department of Public Works and Highways (DPWH), o sa mga opisyal nga social media pages sa gobiyerno sa dili pa mopakatap og mga pasangil online. / DPC