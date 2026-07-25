Ahong ‘midukdok’ sa DPWH mapadali ang pagtapos sa skywalk

Giawhag ni LONE District Rep. Junard “Ahong” Chan ang Department of Public Works and Highways (DPWH) Cebu 6th District Engineering Office nga paspasan ang paghuman sa nahibilin nga mga trabaho sa bag-ong gihimo nga skywalk.
Mahimo nang maagian ang proyekto, apan nagkinahanglan pa og pipila ka kausaban ug pagpalambo sa di pa kini hingpit nga buksan alang sa publiko.
Sa pakighinabi sa media, gipadayag ni Chan nga sa ilang gihimong inspeksyon, nakita nila nga aduna pa’y mga bahin sa skywalk nga di luwas sa publiko nga makahatag og peligro ilabi na sa mga maglakaw.
“Humana gyud siya, pwede na siya maagian, but when we conduct an inspection, there are certain areas nga makasamad…Basin naay mga bata mohikap sa atop masamad na nuon,” matod ni Chan.
“Amo na sab gi-call up ang District Engineer nga kinahanglanon na nato ang maong skywalk because atong mga estudyante, atong mga Mepz workers makatabang ni siya sa atong traffic because adto na sila muagi sa atong skywalk,” dugang niya..
“Nanawagan ta na unta maaksyunan dayon mapangitaan og paagi sa atong DPWH,” matod ni Chan.
Nangayo og komento ug mga detalye ang SunStar Cebu gikan sa DPWH Cebu 6th District Engineering Office niadtong Biyernes, Hulyo 24, bahin sa nahabilin nga trabaho sa proyekto.
Hangtod sa pagsuwat niining balita, wala pa motubag ang maong buhatan sa mga pangutana.
Nangayo usab og tubag ang SunStar niadtong Hulyo 9 bahin sa parehong mga pangutana apan wala gihapon makadawat og tubag.
Giingon ni Chan nga ang pag-abli sa skywalk gitan-aw nga usa ka posibleng solusyon sa kahuot sa mga naglakaw sa maong dapit. lAng Ibo Skywalk usa ka importanteng agianan alang sa kaluwasan, tungod kay nahimutang kini duol sa usa ka tunghaan ug sa economic zone.
Ang mga dokumento sa proyekto nagpakita nga ang P14.6 milyones nga skywalk sa sinugdanan gi- schedule alang sa 188 ka adlaw sa pagtukod sugod niadtong Pebrero 14, 2024, ug gitakdang mahuman niadtong Nobyembre 17, 2024.
Ang proyekto gipahunong tungod sa kuryente ug right-of-way issues. / DPC