Ahong misaad motambong sa sunod nga Senate hearing

Human nga nakaduso na sa certificates of candidacy (COC) niadtong Martes, Oktubre 8, 2024, gipasalig ni Lapu-Lapu City Mayor Junard “Ahong” Chan nga makatambong na siya sa sunod nga Senate hearing.

Base sa suwat nga gipadala ni Chan ngadto ni Senador Risa Hontiveros niadtong Oktubre 4, iyang gipahibawo ang komitiba nga dili siya makatambong sa public hearing tungod kay kini natumong sa katapusang adlaw sa pag-file sa COC.

Gidugang pa sa sulat nga tungod sa oras sa biyahe gikan Cebu paingon Manila, dili siya makatambong sa hearing nga gikatakda alas 10 sa buntag sa Martes.

“I would like to respectfully inform the Honorable Secretary that the Kaabag Party slate and I will be filing our Certificates of Candidacy (COC) on October 8, 2024, at 8:00 AM,” tipik sa maong suwat.

Ang pagg-imbita sa mayor may labot sa gironda nga Philippine Offshore Gaming Operator (Pogo) scam hub nga nahimutang sa Barangay Agus niadtong Agusto 31.

Si Hontiveros, atol sa public hearing, miingon nga sa “interest of fairness” giimbitar sa committee si Chan.

Apan si Chan wala maka­tambong sa maong hearing tungod kay natunong kini sa iyang schedule sa pag-file sa COC.

Sa hearing, gipakita ang mga litrato ni Shouqi Zhao nga gikalat sa online, usa sa mga nadakpan nga foreign national didto sa Tourist Garden Hotel compound, ug Mayor Chan sa screen.

Gipangutana ni Hontiveros si Undersecretary Gilberto Cruz kung adunay fact-finding nga gihimo bahin kang Chan ug Zhao.

Mitubag si Cruz nga nakigtambayayong na sila sa Department of the Interior and Local Government ug ilang sundon ang nagpadayon nga imbestigasyon.

Gidugang niya nga adunay padayon nga imbestigasyon batok sa mga opisyal sa gobyerno nga nalambigit sa operasyon sa scam hub sa Lapu-Lapu.

Si Hontiveros usab nangutana bahin sa mga updates sa mga panghitabo sa Lapu-Lapu raid.

Ang National Bureau of Investigation Regional (NBI) Director Angelito Magno niingon sa hearing nga ang mga awtoridad nagpadayon pa sa pag-validate sa mga alegasyon ug magpagawas og report kauban ang Presidential Anti-Organized Crime Commission. Nakatakda ang arraignment batok sa 16 ka mga foreign national ug usa ka Filipino nga nag-atubang og pito ka mga kaso sa qualified trafficking in persons sa sunod nga semana.

Sa miaging report, gipahayag nga ang arraignment magsugod niadtong Oktubre 3, apan adunay Motion to Quash nga naglalis sa hurisdiksyon sa korte ug ang legalidad sa mga pagdakop.

Ang mga awtoridad sa NBI 7 wala pa makadawat og impormasyon bahin sa gikatakda nga arraignment. / DPC