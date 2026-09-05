Ahong: Rotational brownout ipa-imbestigar sa Kongreso

Ipa-imbestigar sa Kongreso ni Lapu-Lapu City Representative Junard “Ahong” Chan ang nagpadayong krisis sa kuryente ug rotational brownout nga nasinate sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug Lungsod sa Cordova.
Kini human gipatuman sa Mactan Electric Company (MECO) ang duha ka oras nga rotational brownout sa matag feeder tungod sa dakong kuwang sa suplay sa kuryente gikan sa Visayas Grid.
“Isip inyong representante, akong dad-on kini nga isyu ngadto sa House Committee on Energy ug mangayo og congressional inquiry mahitungod sa balik-balik nga rotational brownouts nga nakaapekto sa Lapu-Lapu City ug ubang bahin sa Visayas,” gipahayag ni Chan sa iyang opisyal nga Facebook post.
Subay niini, tinguha usab ni Chan nga patubagon ang MECO, National Grid Corporation of the Philippines (NGCP), ug Department of Energy (DOE) kon ngano nga nagsigi og saka ang bayranan sa kuryente taliwala sa permiro nga pagkapatong sa brownout.
Gipasabot sa kongresista nga dako na ang epekto sa brownout sa panginabuhian sa mga Oponganon, ilabi na sa mga kompanya sulod sa PEZA economic zones, mga hotel, gagmayng negosyo, ug mga panimalay.
Sa laing bahin, gitin-aw sa General Manager sa MECO nga si Engr. Gilbert Pagobo nga igo ra silang nag-apud-apod sa kuryente ug wala silay gahom sa paghimo og kuryente.
“Kining tanan, dili ni siya kang MECO. Second, gikasubo kaayo kini ni MECO nga hitabo ni siya. If walay power nga available, wala ta’y ma-distribute because we cannot give what we don’t have,” pasabot ni Pagobo.
Naggikan ang krisis human nagpagawas og red alert ug yellow alert ang NGCP tungod sa pagkadaot o forced outage sa 30 ka power plants ug pagkunhod sa kapasidad sa 16 pa ka planta, diin moabot sa 792 megawatts ang nawala sa grid samtang nihit usab ang ma-import nga kuryente gikan sa Mindanao. / FVQ