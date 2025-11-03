Ahtisa Manalo gisugat sa mga OFW sa Thailand

BANGKOK, THAILAND - Atol sa pag-abot ni Miss Universe Philippines 2025 Ahtisa Manalo sa Thailand, init ang paghangop sa mga Pinoy niya sa airport pa lang.
Sa Suvarnabhumi Airport sa Bangkok niabot si Ahtisa sa Nobiyembre 2, 2025, alang sa umaabot Miss Universe pageant.
Ang iyang presensya nakadani sa mga OFW sa Thailand ug mga Thai fans kinsa nagpaabot nga makakita kaniya.
Usa ning tagsulat kinsa nidala pa og Phuang Malai, garland sa Thailand nga nagsimbolo og respeto, suwerte, ug hilom nga tradisyon.
Dala sab niini ang usa ka collector’s edition sa Bangkok Post nga nagpasidungog sa kinabuhi ni Her Majesty Queen Mother Sirikit.
Dihang nakit-an kini ni Ahtisa, iyaha kining gikuha ug nagpahulagway niini.
Si Ahtisa nagsul-ob og moderno nga chut thai, pino nga lace nga nagalunod sa sash-style drape ibabaw sa nag-agos nga pantalon, hapsay ug andam.
“My preparation is complete. Physically, mentally, no stone left unturned,” matod niya.
Wala matapos ang kahugyaw ug kabibo sa pag-abiabi kaniya sa airport.
Sa Chatrium Riverside Hotel, gisugat siya sa mga pageant vloggers, news media outlets, mga nangulohan ug miyembro sa organisasyon sa Miss Universe, ug sa gakisikisi sa kalipay ug way budlay nga gasiyaok nga fans gikan sa tibuok kalibutan.
Sa nagkaduol nga ika-74 nga Miss Universe finals sa Nobiyembre 21, nagpabilin ang pangutana: masubli ba ang kasaysayan? Madala ba niya pauli ang ikalimang korona para sa Pilipinas? / TAMPO NI GV BHUYO