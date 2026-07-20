AI gamiton sa Metro Cebu alang sa mas lig-ong serbisyo sa publiko

Nadawat sa Cebu City ang usa ka artificial intelligence (AI) kit isip kabahin sa usa ka programa nga nagtumong sa pagpalapad sa paggamit sa AI sa lokal nga pangagamhanan aron mapalambo ang paghatag og serbisyo sa publiko.
Ang AI-in-a-Box (AIAB) program gipasiugdahan sa PLDT ug Smart aron matabangan ang mga local government unit (LGU) sa paggamit sa AI pinaagi sa paghatag og digital equipment, koneksyon sa internet, pagbansay, ug mentorship.
Sa simpleng turnover ceremony nga gihimo sa Cebu City Hall, gidawat ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang AIAB package alang sa dakbayan.
Nitambong sab sa maong kalihukan ang mga representante sa PLDT ug Smart.
Ang AIAB package naglangkob og laptop, smartphone, Smart connectivity device, ug premium access sa AI tools lakip ang ChatGPT nga gamiton sa mga opisina sa lokal nga pangagamhanan alang sa ilang mga buluhaton.
Gawas sa Cebu City, nakadawat sab sa AIAB packages ang mga lokal nga pangagamhanan sa Lapu-Lapu City ug Talisay City.
Ang mga personnel gikan sa tulo ka mga siyudad nakatambong sab sa espesyal nga pagbansay aron mapalambo ang ilang kahibalo sa paggamit sa AI ug mailhan ang posibleng aplikasyon niini sa serbisyo sa gobiyerno.
Matod pa, ang tumong sa programa mao ang pagtabang sa mga LGU sa paggamit sa teknolohiya aron mahimong mas episyente ug mas responsive ang ilang paghatag og serbisyo ngadto sa publiko.
Usa ang Cebu City sa upat ka unang siyudad sa nasod nga gipili alang sa mentorship ug acceleration program nga giorganisar sa PLDT ug Smart uban sa suporta sa PLDT-Smart Foundation.
Ang maong programa nagtumong sa paggiya sa mga partisipante sa pagpalambo og AI-based solutions nga mahimong magamit sa pagsulbad sa piho nga mga panginahanglan sa ilang komunidad.
Sa pahayag nga gipatik ni Mayor Archival sa iyang opisyal nga Facebook page, iyang giingon nga dako nga dungog alang sa Cebu City ang mapili isip usa sa unang partisipante ug bugtong representante sa Visayas sa maong programa.
Matod pa niya, ang inisyatiba makatabang sa dakbayan sa pagpalig-on sa paggamit sa AI ug uban pa nga inobasyon aron mapauswag ang kahusayan sa paghatag og serbisyo sa katawhan.
Ang AI-in-a-Box program kabahin sa mas lapad nga paningkamot sa PLDT ug Smart sa pagpalapad sa paggamit sa digital technology sa lainlaing komunidad.
Gilauman nga ang kasinatian sa mga unang partisipanteng LGU mahimong basehan sa posibleng pagpatuman sa susamang mga programa sa ubang mga lokal nga pangagamhanan sa nasod. / PR