AI-generated ra ang hulagway ni Gob. Pam

Giklaro ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga wala siya magsul-ob og uniporme sa SWAT base sa makita sa picture nga gi-post sa social media tungod kay ang maong hulagway artificial intelligence (AI)-generated lamang.
Tungod sa maong hulagway, gipasakaan og kasong kriminal ang gobernador.
Ang complaint affidavit unang nikatap sa social media pinaagi sa Facebook page nga ‘Pastilan’ nga gi-share sab ni Byron Garcia.
Sa maong post makita ang dokumento sa reklamo ug screenshots sa post ni Baricuatro nga AI-generated nga hulagway.
KIHA
Sa affidavit nga giduso ni Garcia, igsuon ni kanhi Cebu Gov. Gwendolyn Garcia, mabasa nga gipasanginlan si Baricuatro nga nagsul-ob og uniporme nga adunay marka nga SWAT, insignia, ug police patches.
Makita sa hulagway ang PNP SWAT nga marka sa patches diha sa dughan ug bukton.
Gipasabot ni Garcia nga ang maong uniporme gidili sa paggamit sa mga sibilyan.
Bugtong ang lehitimo ug aktibo nga sakop sa PNP personnel ilabi na niadtong anaa sa SWAT units ang pwedi niini.
Ang gihimo ni Baricuatro kalapasan sa Article 179 nga naghatag og kalibog sa publiko nga nagpaila nga sakop sa kapulisan bisan nga dili.
Tungod niini, gipanawagan ni Garcia ang Provincial Prosecutor sa pagsusi niini ug ang pagsang-at og tukmang kaso.
BINIRTDIHAN
Nasayran nga si Baricuatro nagsaulog sa iyang birthday niadtong Nobiyembre 9 ang ni-post sa maong hulagway sa iyang personal nga Facebook account niadtong Nobiyembre 10.
Ang maong hulagway makita nga anaa si Baricuatro nga nagsul-ob og Swat uniform ug nagkumot og rifle atubangan sa Kapitolyo uban sa lima ka Swat men nga adunay nakasuwat nga caption: “The People’s Governor, Province of Cebu, Hon. Pamela Baricuatro, The true leaders are those who step up when in counts”.
Gipasabot sa gobernador nga ang AI-generated nga picture gihimo isip greetings sa Cebu Provincial Police Office (CPPO) atol sa iyang birthday.
“The image is AI-generated and not a real photograph of me in any police uniform. The uniform shown is not even an authentic PH SWAT uniform,” tipik sa statement sa gobernador nga gi-post sa Facebook niadtong Sabado, Nobiyembre 22, 2025.
Nagtuo si Baricuatro nga ang maong pagsang-at og reklamo usa lang ka “demolition tactic” gikan sa iyang mga kaatbang.
“I respect the law and proper insignia use. I will fully cooperate with due process. I remain devoted to serving Cebu and supporting our law enforcement partners,” dugang pa niya. /