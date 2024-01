AI traffic system giduso ni Rama

Positibo si Cebu City Mayor Michael Rama sa pagpatuman sa Artificial Intelligence-driven traffic lights, dili lang sa South Road Properties (SRP) kon dili lakip na sa tibuok Dakbayan sa Sugbo, nga nagpasiugda sa digitalization isip paagi aron ma­kab-ot ang usa ka smart city.

“Tanan kon imong tan-awon ang tibuok kalibutan highly Al, artificial intelligence, so there is no reason why dili ta mo adapt ana, mo adapt jud ta,” matod ni Rama sa iyang teleradyo nga programa nga ‘Ingna’ng Mayor’ sa Sugboanon Channel, ang media arm sa Cebu City Hall, niadtong Huwebes, Enero 25, 2024.

Ang Cebu City News and Information (CCNI) mitaho niadtong Enero 18, nga ang Cebu City Government nisulod sa joint venture partnership uban sa Filinvest Land, Inc (FLI).

Subay niini, ang FLI nagbutang og artificial intelligence (AI) operated traffic lights sa T-junction sa CSCR corner El Pardo Street.

Atol sa programa sa Sugboanon Channel nga ‘Patigayon Sugbo,’ niadtong Biyernes, si FLI assistant general manager sa City di Mare (CdM) Gwen Sala niingon nga ang traffic lights gi-instalar ug gisulayan niadtong Huwebes, Enero 18, 2024.

“It’s an adoptive (system). It’s sensor based. It’s smart. So, it detects the volume of traffic,” matod ni Sala.

Si Rama niingon nga ang tanan nagkausa, ang kalibutan karon anaa na sa online, seamless, connectivity, digitalization, ug outsourcing.

Gipasiugda ang “pagduso” sa nasudnong gobyerno, nga mao ang rightizing ug downsizing, si Rama miingon nga ang dalan padulong sa pagkab-ot sa usa ka smart city mao ang outsourcing ug di­gitalization.

“So kining tanan, toward being a smart city, wa may smart city nga nahimong recruitment sa gobyerno,” matod ni Rama.

Si Rama miingon nga samtang ang mga siyudad smarter na, ang pag-uswag sa ekonomiya dili kalikayan, nga nag-ingon nga kini nga pag-uswag, baylo niini, mosangpot ang pagdagsang sa mga kalihukan nga nagduso sa digitalization.

Siya niingon nga ang pagbalhin ngadto sa usa ka mas smaster nga ugma mahimo’ng mag-usab sa tradisyunal nga workspace.

“Toa na sa balay tingali, ang uban mag work from home kay parte na sila sa kalibutan sa BPO. Sugod ta anang, business processing outsourcing (BPO), mao nga tan-awon nato sa maong punto, dili nato ipadayon ang pagka Jurassic ,” matod ni Rama.