AI training alang sa Senior Citizens

Mopahigayon ang Philippine Association of Retired Professionals Inc. (Parp) sa partnership uban sa PLDT ug Smart og Internet Safety and AI alang sa Seniors Training unya sa Sabado, Oktubre 10, 2026, gikan alas 1:30 hangtod alas 4 sa hapon sa Multipurpose Hall sa Smart Office nga nahimutang sa Pope John Paul II Avenue, Mabolo, Dakbayan sa Sugbo.
Tumong sa maong training nga matabangan ang mga senior citizen sa mas luwas ug mas kasaligan nga paggamit sa digital, samtang ipaila sab kanila ang praktikal nga paggamit sa artificial intelligence sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi.
Giawhag ang mga partisipante nga magdala sa ilang mga smartphone, tablet o laptop aron magamit sa mga hands-on activities atol sa sesyon.
Kabahin ang maong kalihukan sa mga paningkamot nga matabangan ang mga tigulang sa pagpalig-on sa ilang digital skills, pag-ila sa mga risgo ug scam online ug mas maayong pagsabot sa mga bag-ong teknolohiya sama sa AI.
Libre ang pag-apil, apan gikinahanglan ang pagparehistro ug limitado lamang ang mga slot.
Ang mga nagparehistro gitambagan nga maghulat sa kompirmasyon pinaagi sa email address o mobile number nga ilang gibutang sa registration form.
Mahimo ang pagparehistro pinaagi sa online form.
Ang Smart Office nahimutang sa Pope John Paul II Avenue, duol sa Toyota Mabolo ug atbang sa Carmelite Monastery. / PR