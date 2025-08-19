AI training mihatag og bag-ong kaalam, suporta sa mga Cebuano journalists

Sa panahon nga kusog na kaayo ang impluwensya sa artificial intelligence (AI) sa mga newsroom, gipaninguha sa mga lokal nga tigbalita ug mga magtutudlo sa komunikasyon sa Cebu nga magpadayon sa pagkat-on ug pag-angkon og abilidad aron makasabay sa kabag-ohan.
Usa ka adlaw nga workshop ang gipahigayon aron matudluan ang mga partisipante sa paggamit sa AI uban sa pagtutok gihapon sa ethics ug responsable nga pamahayag.
“This workshop aims to help address pressing concerns and challenges which community journalists face daily in their work, such as digital safety, mental wellness, as well as challenges brought forth by AI and its impact on the newsroom,” matod ni Atty. Maria Jane Paredes sa STET–Women in Cebu Media.
Ang kalihukan gipasiugdahan pinaagi sa panaghiusa sa STET–Women in Cebu Media, International Media Support (IMS), Asian Center for Journalism (ACFJ) sa Ateneo de Manila University, PLDT Inc., ug Smart Communications Inc.
Si Jaemark Tordecilla, usa ka journalist ug media advisor, nipakita unsaon paggamit sa AI aron mas mapadali ang trabaho sa mga mamamahayag sama sa pagpamubo og impormasyon, paghimo og story ideas, ug pag-usab sa sulod.
Apan iyang giklaro nga ang AI kinahanglan gamiton uban sa responsibilidad ug husto nga pag-usisa aron malikayan ang sayop ug pagseguro sa hustong impormasyon.
Gitudluan sab ni Max Limpag, co-founder sa Innopub Media, ang mga partisipante sa praktikal nga paagi sa digital security ug unsaon pagpanalipod sa ilang datos online.
Iyang gipunting nga ang digital safety dili lang teknikal nga isyu apan usa ka responsibilidad sa mga mamamahayag aron mapabilin ang pagsalig sa publiko.
Dugang pa, ang workshop ni-present sa Bidlisiw Foundation Inc. Executive Director Pamela Uy kinsa nihatag og gibug-aton sa kamahinungdanon sa self-awareness ug mindfulness sa pag-atiman sa mental nga kaayohan sa usa ka tawo.
Importante kini sa natad sa journalism diin ang trabaho nangayo og kanunay nga paglambo.
“We’re committed to empowering our stakeholders, and that includes the media.
Hopefully, this workshop helps journalists become more resilient in the digital age,” matod ni Roby Alampay, FVP ug head sa Public Engagement and Corporate Communications Group sa PLDT ug Smart.
Ang kalihukan gitan-aw sab isip kabahin sa paningkamot sa PLDT ug Smart nga mosuporta sa United Nations Sustainable Development Goals (UNSDGs), labi na sa Goal 4: Quality Education, Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure, ug Goal 16: Peace, Justice, and Strong Institutions. / PR