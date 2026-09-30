Aichi-Nagoya Asian Games Obiena miposte'g rekord

Napabiling hari si Filipino pole vaulter EJ Obiena sa Asia human sa iyang record-breaking performance sa giuwan nga Martes sa gabii, Septiyembre 29, 2026, sa 20th Aichia-Nagoya Asian Games sa Mizuho Park Athletic Stadium sa Nagoya, Japan.
Si Obiena naka-clear sa 5.91 meters aron irehistro ang iyang season-best ug buakon ang rekord sa Asian Games nga 5.90 meters nga siya ra sab ang niposte tulo ka tuig ang nakalabay sa pandemic-postponed nga edisyon sa kompetisyon, nga gipahigayon sa Hangzhou, China.
Ning maong kalampusan, nahatag ni Obiena ang ikatulong gold medal sa Pilipinas sa kompetisyon, nga ipahigayon matag upat ka tuig.
Sila si Yao Jie ug Li Chenyang sa China parehong nitali og 5.70 meters aron angkunon ang silver ug bronze medals.
Gilat-angan ni Obiena ang nag-unang tulo ka mga gitas-on ug nideretso na siya sa 5.70 meters ug 5.75 meters nga pulos iyang na-clear sa premiro pa lang niyang pagsuway.
Human niini, nag-una na si Obiena unya sikit nga nagsunod kaniya ang Chinese pole vaulters ug si Patsapong Amsamarng sa Thailand.
Apan napakyas si Amsamarng sa duha niya ka pagsuway sa 5.75 meters samtang si Yao katulo napakyas.
Si Li, human napakyas sa premiro niyang pagsuway sa 5.75 meters, kaduha nisuway pag-clear sa 5.80 meters apan wala siya nilampos.
Napakyas sab pag-clear si Obiena sa nag-una niyang duha ka mga pagsuway sa 5.80 meters apan bisan pa niini, nakaseguro na siya og gold medal ning puntoha. Sa iyang katapusang pagsuway, malampusong na-clear ni Obiena ang 5.91 meters nga nakapahugyaw sa mga tumatan-aw.
Si two-time Olympic gold medalist nga si Carlos Yulo maoy naghatag sa nag-unang duha ka gold medals sa Pilipinas sa Aichi-Nagoya Games human niya gipatigbabawan ang men’s floor exercise ug men’s vault. / ESL