Air assets ni Co ipa-freeze sa DPWH

Nihangyo ang Department of Public Works and Highways (DPWH) sa Anti-Money Laundering Council (AMLC) nga i-freeze ang bilyon-bilyong pesos nga kantidad sa air assets nga gipanag-iya ni Ako Bicol party-list Representative Elizaldy “Zaldy” Co ug sa iyang igsuon nga si Christopher Co.
Kini nunot sa giingong mga anomaliya sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha.
Sa usa ka press conference niadtong Miyerkules, Septiyembre 24, 2025, si Public Works Secretary Vince Dizon niingon nga ang Civil Aviation Authority of the Philippines nipadala kaniya og lista sa mga aircraft nga nakarehistro sa mga kompanya nga gipanag-iya sa mga igsuong Co:
Misibis Aviation & Development Corp. nga adunay duha ka AgustaWestland AW 1398 helicopters nga tag $16 milyunes matag usa, Gulfstream 350 nga nagkantidad og $36 milyunes, duha ka Bell 407 helicopters nga tag $3 milyunes kada usa ug Bell 206B3 nga balor og $650,000.
Ang Hi-Tone Construction Development Corp. nga naay Cessna 414A Chancellor nga tag $700,000, Agusta A109E nga tag $6.9 milyunes, PA 31-350 Chieftain nga nagkantidad og $340,000.
Ang Hi-Tone Construction & Development Corp. ug QM Builders nga gipanag-iya ni Allan Quirante apil sa top 15 nga mga kompanya nga nakakuha og 20 porsiyento, o mga P100 bilyunes nga kantidad sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha gikan sa 2022 hangtod 2025.
Matod ni Dizon, gisumite sa DPWH ang maong listahan ngadto sa AMLC para sa posibleng pag-freeze sa mga asset.
Naningkamot sab ang ahensiya nga mapahunong ang paggamit sa 26 ka luxury vehicles nga gipanag-iya sa ubang mga indibidwal nga nalambigit sa giingong mga anomaliya, nga nagkantidad og P474,483,120 sa kinatibuk-an.
Apil niini ang dul-an sa P300 milyunes nga kantidad sa mga sakyanan nga gipanag-iya sa managtiayon nga sila si Sarah ug Curlee Discaya; kapin P35.3 milyunes nga gipanag-iya sa gi-dismiss nga Bulacan 1st Assistant District Engineer Brice Hernandez; ug P18.5 milyunes nga gipanag-iya sa gitaktak nga Bulacan 1st Assistant District Engineer Jaypee Mendoza.
Gipangkuha na sa Bureau of Customs ang dul-an sa 30 ka luxury vehicles sa managtiayong Discaya.
Gitahan na ni Hernandez sa Independent Commission on Infrastructure ang usa ka GMC Denali nga nagkantidad og P12 milyunes ug gikatakda sab niyang itahan ang usa ka Lamborghini nga gibana-bana nga nagkantidad og P30 milyunes ngadto sa P40 milyunes.
Apil sab sa hangyo sa DPWH ang mga sakyanan nga gipanag-iya sa mga contractor nga nalambigit sa mga ghost project sa Bulacan—sila si Mark Allan Arevalo sa Wawao Builders nga nagkantidad og P16.6 milyunes, ug Sally Santos sa Syms Construction nga nagkantidad og labaw sa P30 milyunes. / TPM / SunStar Philippines