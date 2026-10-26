Air Quality Index sa Metro Cebu, miabot og 133

Niabot sa 133 ang Air Quality Index (AQI) sa Metro Cebu niadtong Lunes sa buntag, Oktubre 26, 2026, nga gi-classify nga “Unhealthy for Sensitive Groups” o dili luwas alang sa mga sensitibong grupo.
Sumala sa Environmental Management Bureau (EMB) 7, natala ang maong sukod sa alas 7 sa buntag sa ilang monitoring station sa Metro Cebu.
Gitumbok sa ahensiya ang mga emisyon gikan sa mga sakyanan, industriya ug uban pang lokal nga kalihukan, nga nipasamot sa dili maayong kahimtang sa panahon.
Ang hinay nga hangin ug ubos nga temperatura sa gabii ug sayong kabuntagon mahimong hinungdan sa pagtapok sa mga gagmayng particles sa polusyon sa hangin.
Gipahimangnuan ang mga tawo nga adunay sakit sa pagginhawa, sama sa hubak o asthma, nga limitahan ang hago nga mga kalihukan sa gawas.
Samtang nagpadayon ang konsultasyon sa mga opisyal sa Sugbo niadtong Lunes aron mahuman ang sumbanan sa mga giya kon kanus-a ipatuman ang suspensiyon sa klase sa mga lugar nga apektado sa dili luwas nga kalidad sa hangin. Kini gisunod sa panawagan ni Gobernador Pamela Baricuatro nga adunay hiniusang giya alang sa mga lokal nga kagamhanan, publiko ug pribadong eskwelahan.
Sa laing bahin, nagpabiling “Good” ang kalidad sa hangin sa Barangay Cabitoonan, Toledo City, nga adunay AQI nga 33 sa alas 7 sa buntag. Giawhag sa EMB 7 ang publiko nga kanunayng mag-monitor sa opisyal nga mga update ug pahimangno bahin sa kalidad sa hangin. / CDF, DPC