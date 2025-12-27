Aircon installer gipusil sa iyang kontra nga nalupig sa sinumbagay

Nalandig sa tambalanan ang usa ka aircon installer human gipusil sa iyang kontra sa sinumbagay sa may Sta. Felomina, Barangay Sangat sa Lungsod sa San Fernando niadtong bisperas sa Pasko, Disyembre 24, 2025.
Nakaangkon og samad pinusilan sa wa nga bukton mao si Manuel Jimenez, 52, residente ra sa maong dapit.
Samtang ang gitumbok nga responsable sa pagpamusil nailhan nga si Jerel Jay Mahinay, 34, walay trabaho, dunay live-in partner ug nagpuyo sa nahisgutang barangay.
Human nakadawat ang mga otoridad og taho gikan sa usa ka concerned citizen, niadto dayon ang kapulisan sa lugar sa nahitabuan.
Matod sa biktima nga sa wala pa ang pagpamusil, naglalis pa silang duha sa suspek nga miresulta sa pagsinumbagay.
Napildi ang suspek sa sinumbagay ug nibiya kini sa dapit sakay ang motorsiklo apan nibalik kini ug gipusil ang biktima.
Dali nga nibiya ang suspek human sa hitabo.
Gisubay pa sa kapulisan ang nahimutangan sa suspek nga mag-atubang og kasong attempted homicide. / JDG