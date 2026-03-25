Aircon sa Cebu City Hall pagngon sa udto

Gipahugtan sa Cebu City ang mga lakang sa pagdaginot sa enerhiya taliwala sa nasudnong energy emergency.
Human sa deklarasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., ang mga opisyal sa siyudad nakig-alayon na sa mga nasudnong ahensiya aron maseguro nga dili maputol ang serbisyo ug maminusan ang epekto sa kakuwang sa kuryente ug lana.
Gipasalig sa Kagamhanan sa Sugbo nga duna nay mga contingency measures aron mapadayon ang batakang serbisyo sama sa suplay sa lana, transportasyon, ug palitunon.
Sa usa ka interview, si Mayor Nestor Archival niingon nga gisugdan na ang pagdaginot sa City Hall.
Lakip niini ang pagpawong sa mga aircon inig udto nga kaniadto nakadaginot na og P80,000 matag buwan.
Inig alas-4 sa hapon, anam-anam na sab nga pawngon ang mga elevator ug suga sa pinili nga mga opisina.
Kini nga mga lakang kabahin sa pakigtambayayong sa Department of Energy (DOE) ubos sa usa ka lima ka tuig nga programa.
Tumong niini nga mapaus-os ang konsumo sa kuryente sa mga building sa gobiyerno og labing minos 10 porsiyento. / CAV