Aircon sa patrol cars sa CCPO di ipagamit

Tungod sa wa’y hunong nga pagsaka sa presyo sa lana, ang Cebu City Police Office (CCPO) nagsugod na sa pagpatuman og mga lakang aron makadaginot sa ilang konsumo sa gasolina ug krudo.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolf Oriol, Information Officer sa CCPO, nagpagawas na og direktiba si City Director Police Colonel George Ylanan ngadto sa tanang sakop nga likayan ang pag-usik-usik sa gasolina sa mga mobile unit.
Ubos sa maong memorandum, gimanduan ang mga personnel sa mosunod nga mga adjustment.
Kinahanglan palungon ang makina ug ang blinkers sa police patrol cars kon naka-standby. Gimanduan sab ang mga polis nga manggawas sa sakyanan imbes nga magpabilin sa sulod kon adlawan.
Panahon sa gabii, gitugotan ang mga roving patrol cars nga magpaandar sa makina ug blinkers alang sa visibility, apan hugot nga gidili ang paggamit sa aircon.
Giila na ang mga strategic nga dapit diin mag-standby ang mga patrol car aron maseguro nga makita gihapon ang presensya sa kapulisan bisan wala nagdagan ang sakyanan.
Giklaro ni Oriol nga wala ra kuhai sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang ilang gas allocation, apan gikinahanglan ang pagdaginot tungod sa kanihit sa suplay ug kamahal sa presyo.
Gipasalig sa CCPO ngadto sa publiko nga luyo niining mga lakang sa pagdaginot, dili maapektuhan ang ilang programa sa peace and order.
Prayoridad gihapon ang pagtubag sa mga alarma ug emerhensya. / AYB