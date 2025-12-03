Aircon technician ‘gipaangkon’ nangawat og wire sa hotel

Gidakop sa mga guwardiya ang usa ka aircon technician sa usa ka inilang hotel nga nahimutang sa Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo human giingong nasakpan sa akto nga nanguha og wire alas 3:00 pasado sa kaadlawon, Disyembre 3, 2025.
Gidala sa buhatan sa Mabolo Police Station ang suspek nga giila lang sa alyas nga Jess, 41, minyo, ug residente sa Barangay Pahina Central, Cebu City.
Sa imbestigasyon, nakuha sa posisyon sa dinakpan ang tulo ka metros nga TWH stranded wire 250mm nga nagkantidad og P5,200, hinungdan sa iyang pagkasikop.
Apan sa pakighinabi kang Jess, hugot siya nga nidepensa nga wala siya nangawat sa maong wire.
Gibutyag sa suspek nga ang oras sa iyang duty, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 4:30 sa hapon, apan niangkon siya nga nasayop lang gyud nga nisulod siya sa maong lugar niadtong higayona tungod kay adunay gisusi.
Nidugang si Jess nga niadto lang unta siya aron mohatag og impormasyon sa mga guwardiya mahitungod sa nakita niyang nanguha og wire.
Apan nakugang na lang siya nga siya ang gipatawag sa opisina, giitsa sa iyang atubangan ang maong wire, ug gipasangil nga siya ang nanguha niini dayon gi-turn over sa kapulisan.
Taliwala sa mga depensa sa suspek, desido nga mopasaka og kasong Qualified Theft ang management sa hotel. / JDG