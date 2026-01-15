Airport, seaport gibantayan sa PNP sa posible’ng pagsibat ni Atong Ang

Gipabantayan na sa Philippine National Police (PNP) ang tanang pantalan ug tugpahanan sa nasod aron dili makagawas si gaming tycoon Atong Ang kinsa nalambigit sa kaso sa mga nawala nga sabongero.
Gimanduan ni PNP Acting Chief Gen. Jose Melencio Nartatez Jr. ang iyang mga sakop nga makig-alayon pag-ayo sa Bureau of Immigration human mogawas ang warrant of arrest batok kang Ang ug 17 ka uban pa.
Matod ni Nartatez, mas maayong mosurender na lang ang negosyante aron atubangon ang mga kasong kidnapping ug homicide.
Sa usa ka pamahayag, si Nartatez niingon nga ang PNP nagbutang sa tanang pantalan ug tugpahanan sa nasod ubos sa “heightened monitoring” isip kabahin sa nagpadayong manhunt batok kang Ang.
Matod niya, gipalihok na ang mga dedicated tracker teams ug intelligence units aron maseguro nga walay suspek nga makagawas samtang duna pay warrant of arrest batok kanila.
“The most logical option for him is to surrender because the PNP is determined to comply with the arrest warrant issued by the court. If he is indeed innocent, as he has been claiming, the more that he should be encouraged to surrender to face the accusations against him,” matod ni Nartatez.
Usa ka korte sa Laguna ang nipagawas og arrest warrant niadtong Martes, Enero 13, 2026, batok kang Ang ug laing 17 ka kauban, lakip ang 10 ka polis, usa ka gitaktak nga polis, ug pito ka sibilyan, tungod sa mga kaso nga kidnapping with homicide may kalabutan sa pagkahanaw sa pipila ka sabongero niadtong 2021 hangtod 2022.
Ang mga opisyal ug sibilyan naglakip sa kanhi mga security personnel ug empleyado sa mga arena sa manok nga konektado kang Ang.
Ang PNP-Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) mao ang nangulo sa pagsilbi sa mga bag-ong warrant.
Sa pagkakaron, sa tanang gipadakop sa korte, si Ang na lang ang nagpabiling gawasnon.
Sa laing bahin, ang abogado ni Ang nga si Atty. Gabriel Villareal, nagreklamo sa maong desisyon ug nagkanayon nga kini premature.
Iyang giingon nga kini nakalapas sa katungod ni Ang ug supak sa konstitusyon.
Matod niya, ilang gamiton ang tanang legal nga paagi aron hatagan og higayon si Ang nga hagiton ang mando sa pag-aresto. / TPM /SunStar Philippines