Airtip campaign mipalig-on sa barangay batok illegal recruitment

Gipalig-on sa Department of Migrant Workers Regional Office VII (DMW) 7, pinaagi sa Migrant Workers Protection Division, ang kampanya batok sa illegal recruitment ug human trafficking pinaagi sa Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons (Airtip) Campaign atol sa tigom sa Liga sa mga Punong Barangay sa Dakbayan sa Carcar niadtong Agusto 3, 2026.
Ang kalihukan gitumong sa pagpalambo sa kahibalo ug kapasidad sa mga kapitan sa barangay isip unang modawat sa mga reklamo ug kabalaka sa komunidad.
Gipasiugda sa DMW 7 nga dako ang papel sa mga barangay sa pagpanalipod sa mga lumulupyo, ilabina sa mga nagtinguha nga mangita’g trabaho sa gawas sa nasod, batok sa mga illegal recruiter ug human trafficker.
Atol sa kampanya, gipasabot sa mga opisyal sa DMW 7 ang mga timailhan sa illegal recruitment ug human trafficking, lakip ang kasagarang paagi nga gigamit sa mga manlupig aron makadani og mga biktima.
Gihatagan sab ang mga punong barangay og giya sa pag-ila sa mga kahimtang nga posibleng adunay kalabutan sa illegal recruitment aron dali silang makataho sa mga awtoridad ug mapugngan ang maong kalihukan sa ilang komunidad.
Gipaila sab sa mga partisipante ang “Apat Dapat” nga kampanya sa DMW nga nagdasig sa mga gustong mahimong overseas Filipino workers (OFWs) nga sigurohon ang legalidad sa recruitment agency, job order, ug mga dokumento sa dili pa molandig sa trabaho sa gawas sa nasod.
Kini kabahin sa mas lapad nga kampanya sa ahensiya aron mapanalipdan ang mga OFW gikan sa pagpahimulos ug pagpangilad.
Sumala sa DMW7, ang padayon nga pakigtambayayong sa mga lokal nga kagamhanan ug mga barangay maoy usa sa labing epektibong paagi sa pagpugong sa illegal recruitment ug human trafficking sa komunidad.
Pinaagi sa padayon nga information ug education campaigns, gitinguha sa ahensiya nga mapalig-on ang kahibalo sa publiko ug mapasiugda ang luwas, hapsay ug legal nga migrasyon alang sa mga Pilipinong mangita'g oportunidad sa gawas sa nasod. / PR