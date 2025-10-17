AJ Green mipirma og $45 milyunes nga kontrata

Nakadawat og dako nga ganti si Milwaukee Bucks guard AJ Green human kini nakapirma og upat ka tuig nga kontrata nga nagkantidad og $45 milyones nga contract extension.
Ang ProMondo Sports, ang ahensya nga nagrepresentar kang Green, maoy unang nipahibalo niini sa Instagram post niadtong Biyernes, samtang ang ESPN maoy unang nag-report sa deal.
Ang 26-anyos nga si Green gikan sa usa ka maayong 2024–25 season diin siya nakahimo og 7.4 puntos, 2.4 rebounds, 1.5 assists, ug 22.7 minutos nga average sulod sa 73 ka duwa.
Sa iyang unang duha ka season, si Green nakarekord lamang og 4.4 puntos sa 9.9 minutos sa 35 ka duwa sa 2022–23 season, ug 4.5 puntos sa 11 minutos sa 56 ka duwa sa 2023–24 season.
Samtang gipapirman pud sa Bucks si Alex Antetokounmpo og two-way contract, sila Johnny Davis ug Jeremiah Tilmon gihatagan og Exhibit 10 contracts, ug Chris Livingston giwaive sa ilang roster. / RSC