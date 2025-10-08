Aksiyon sa cesafi mobalik karon

Human sa dul-an usa ka semana nga temporaryong pagkahunong, mobalik ang aksiyon sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball tournament karong Huwebes, Oktubre 9, 2025, sa New Cebu Coliseum.
Gikan niadtong Oktubre 4 hangtod 8, wala’y gipahigayon nga mga duwa ang liga gumikan kay gigamit ang New Cebu Coliseum sa Miss Asia Pacific International.
Sa pagbalik sa kombati, magsangka ang Benedicto College (BC) Cheetahs ug University of San Carlos (USC) Warriors sa college division sa main game samtang mag-abot sa premidong duwa ang high school defending champions Sacred Heart School-Ateneo de Cebu Magis Eagles ug University of Southern Philippines Foundation (USPF) Baby Panthers.
Ang Cheetahs nga adunay 3-0 nga rekord, mosuway pagpahugot sa ilang paggunit sa solong ikaduha nga puwesto diin nagsunod sila sa college defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers nga adunay 5-0 nga rekord.
Sa nag-una nilang tulo ka duwa, gipangkawras sa Cheetahs ang University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Jaguars, 76-74, Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Wildcats, 68-51, ug USPF Panthers, 91-83.
Niini, tataw nga grabe ka inilog ang Cheetahs batok sa Warriors nga adunay 1-2 nga rekord.
Ang Warriors nasubhan og dakong kadaugan batok sa University of the Philippines (UP)-Cebu Fighting Maroons, 69-55, atol sa pagsugod sa season.
Apan human niini, nasugamak ang Warriors sa dagkong kapildihan batok sa University of Cebu (UC) Webmasters, 42-55, ug Green Lancers, 61-76.
Ang Cheetahs magsalig og maayo nila ni Den Rick Orgong, Cleo Jawerga Jr., Serge Gabines, Albert Joshua Tolipas, ug Jhon Loufred Diamante samtang moparang sa mga nangahisgutan mao ang mga pambato sa Warriors nga sila si Kyle Maglinte, Jhoemel Vince Tangkay, Rey James Enriquez, James Paolo Gica, ug Emmanuel Akut.
Sa kombati sa high school, gilaumang kulbahinam ang panag-engkuwentro sa Magis Eagles ug Baby Panthers.
Ang Magis Eagles adunay 1-0 nga rekord samtang ang Baby Panthers naggunit og 2-1 nga baraha. / ESL