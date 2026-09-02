Aktibista sikop sa kaso nga attempted murder

Opisyal sa caused-oriented group nga Makabayan Visayas nga giila nga number 1 Most Wanted Person Provincial Level ug nalakip sab sa listahan sa Periodic Status Report isip Deputy Secretary 2 sa Cebu Party Committee ang nadakpan sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group-Cebu City Field Unit.
Ang pagkasikop sa nahitabo niadtong alas 5:56 sa hapon, Lunes, Agusto 31, 2026, sa Barangay Guadalupe, Cebu City pinasikad sa warrant of arrest nga giluwatan sa korte sa kasong attempted murder.
Ang akusado giila nga si John Tabada Ruiz, 54, Vice President sa Makabayan Visayas, taga Barangay Poblacion, Lungsod sa Trinidad, Probinsiya sa Bohol apan kasamtangan nga nagpuyo sa Barangay Guadalupe, Cebu City.
Ang CIDG-Cebu City Field Unit nakadawat og kopya sa Warrant of Arrest sa kasong Attempted Murder ni Ruiz nga giluwatan ni Judge Walter Zorilla, Presiding Judge sa RTC Branch 55 sa Himamaylan City Negros Occidental nga dunay gitugot nga piyansa nga P120,000.
Gi-serve sa balay sa akusado ang maong warrant uban sa CIDG 7 Regional Special Operation Team, Regional Intelligence Unit 7, Provincial Intelligence Team sa Negros Occidental, ug Guadalupe Police Station.
Matod ni Ruiz nga gikan sila nag-rally sa UP Cebu subay sa kasaulogan sa National Heroes Day ug sa iyang pagpauli sa iyang balay sa Gaudalupe didto na siya giposasan.
Wala na siya mosupak pa ug andam niya’ng atubangon ang matod pa pasangil batok kaniya.
Ang maong kaso niadto pang Enero 2024 ug dako na lang ang iyang katingala nga karon pa gi-serve ang maong warrant of arrest.
Iyang gidugang nga kompyansa ra siya kaayo sanglit wala man siyay gikalambigitan nga bisan unsa nga krimen.
“Aktibo tinuod ko isip usa ka aktibista pero wala ko maapil og unsa man nga armadong panag-engkwentro sa posibleng pasangil kay ikaduha na man nako ning kaso, may lain kong kaso pero ako nang giatubang, gialegar pud ko nila adtong 2023 nga apil pud ko sa engkwentro didto sa Toboso Negros Occidental lang gihapon,” asoy ni Ruiz.
Natingala siya nga ang tanang kaso nga iyang giatubang pulos naa sa Negros Occidental nga unta naa ra sa Dakbayan sa Sugbo.
Alang niya nga ang maong kaso nga gipasaka batok kaniya pulos hinimu-himo diin ang tumong ug tuyo aron pahilumon ang tanang aktibista ug hulgaon ang mga nagsunod nga kabatan-unan.
Apan bisan pa man niini, gitug-an ni Ruiz nga dili matod pa kini makapahilom kaniya sa pagsaway sa gobiyerno ilabi na karon sa padayon nga kinawatay sa kuwarta sa katawhan. /