Aktor nga si Flynn MVP gihapon sa Celebrity Game

Nakuha ni Rome Flynn ang Most Valuable Player award sa ikaduhang higayon sa National Basketball Association (NBA) All-Star Celebrity Game didto sa California, niadtong Sabado, Pebrero 14, 2026 (PH time).
Si Flynn nipabuto og 17 puntos para pangulohan ang team ni coach Giannis Antetokounmpo ngadto sa 65-58 nga kadaogan.
Ang kanhi NBA player7-foot-6 Tacko Fall nipupo og 20 puntos sa pilderong team nga gi-coach ni actor-comedian Anthon Anderson.
Ang Celebrity Game parti sa mga aktibidadis nga gipahigayon sa NBA-All Star Game. Ang main game sa All-Star players duwaon karong Lunes. / RSC