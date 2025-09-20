Akusado nga nakalaya nadakpan na sab

Drug personality nga naka- plea bargain sa iyang kaso ug nagpadagan og drug den lakip na ang laing tulo ang nadakpan human rondaha sa mga sakop sa PDEA-Cebu Province sa abag sa Mambaling Police Station alas 2:40 sa hapon, Biyernes, Septiyembre 19, 2025 sa Sityo Avocado, Barangay Mambaling sa Siyudad sa Sugbo.
Ang target sa buy-bust nga maoy drug maintainer giila ni PDEA-7 Director Joel Plaza nga si alyas Eric, 45, nga residente ra usab sa maong lugar.
Lakip sa mga nadakpan ang kauban ni Eric nga nagpadagan niini mao si alyas Ate, 34, taga Barangay Basak San Nicolas ug ang duha nga naatlan nga naghingus og shabu nga sila si alyas Emely, 49, taga Mambaling ug alyas Ricardo, 50, taga Buhisan.
Nasakmit sa PDEA 7 ang upat ka pakete sa shabu nga motimbang og 14.6 gramos nga dunay estimated average market value nga P99,280 , buy bust money ug nagkalain-laing drug paraphernalia.
Basi sa gihimong validation sa PDEA 7 nga si alyas Eric makabaligya og 15 gramos matag semana sa shabu.
Human makuha ang tanang impormasyon gilusad dayon ang anti-illegal drug operation uban sa Mambaling Police Station nga niresulta sa pagkasikop sa mga suspek.
Si alyas Eric nadakpan na niadtong 2019 apan nakagawas human makapahimulos sa plea bargain agreement.
Ang mga nakuhang ebidensya anaa na sa PDEA-7 Regional Office Laboratory samtang ang mga suspek kasamtangan nga gi kustodiya sa ilang buhatan sa Sitio Sudlon, Lahug dakbayan sa Sugbo. / AYB