Akusado sa paglugos sa bata nasikop sa polis

Nalista sa no. 10 most wanted sa regional level tungod sa kasong pagpanglugos sa menor de edad, nasikop sa kapulisan sa Barangay Cabagdalan, lungsod sa Balamban, alas 12 sa udto sa Sabado, Nobiyembre 11, 2023.

Ang nasikop nga suspek mao si Jerry (di tinuod nga ngan), 21, ulitawo, lumolupyo sa dapit.

Ang tracker team sa Balamban Municipal Police Station, uban sa mga sakop sa Criminal Investigation Group (CIDG 7) Cebu Provincial Field Unit, mao ang ninghimo sa hiniusang operasyon ug malampusong pagsikop sa akusado sa kasong lugos.

Human nasayran sa kapulisan ang presensiya sa suspek, ilang gi-serve dayon ang warrant of arrest sa kasong qualified rape nga giisyu ni Judge Judilyn Hugo Tapia-Menchavez, sa Branch 8 sa Family Court sa dakbayan sa Toledo nga pinet­sahan og Nobiyembre 9, 2023, nga walay piyansa nga girekomendar.

Sa follow up interview sa Superbalita Cebu kang PSSgt. Alfredo M. De Gracia Jr., investigator on case sa kapulisan sa Balamban, nahibaw-an nga ang suspek nalutsan og warrant of arrest sa kaso sa 12 anyos nga bata nga anak sa iyang kanhi kapuyo nga giingon nga iyang gilugos.