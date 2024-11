Alang ni Brownlee, mas andam na moduwa si Sotto sa NBA

Gilab-as ni Gilas Pilipinas naturalized player Justin Brownlee ang iyang panahon nga angayan gyud makaduwa ang iyang kauban nga si Kai Sotto sa National Basketball Association (NBA).

Kini human sa gipakitang performance sa batan-ong Pinoy nga higante atol sa makasaysayong daog sa Gilas Pilipinas batok sa New Zealand Tall Blacks, 93-89, sa FIBA Asia Cup qualifiers niadtong Huwebes sa gabii, Nobiyembre 21, 2024, sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Ning sangkaa, ang 22 anyos ug 7’3’ nga si Sotto niamot og 19 puntos ug 10 rebounds alang sa Gilas.

“Man, I’ve been saying it: I feel like he’s good enough to play in the NBA, in my opinion,” matod ni Brownlee nga napatik sa www.gmanews.tv.

Si Sotto nagpa-draft sa NBA niadtong 2022 apan wala’y team nga nikuha kaniya.

Matod ni Brownlee nga dako og kalambuan ang abilidad ni Sotto ug sa iyang tan-aw, mas andam na kini ning higayuna nga makaduwa sa NBA.

“Of course he got the height, he got the size, and the skills but he’s been improving so much. For me, it’s just great to see a young player like him with so much potential.” / ESL