Alang ni Eala, natuman na iyang pangandoy

Sa pagtiklop sa iyang kampanya sa Women’s Tennis Association (WTA) season, nagbalik-lantaw si Filipina ace Alex Eala sa iyang mga naagian sa tuig 2025 ug alang kaniya, natuman na ang iyang pangandoy isip usa ka tennis player.
Gisugdan ni Eala ang iyang kampanya sa 2025 isip world ranked No. 147 unya human sa iyang pagsalmot sa sunodsunod nga WTA events, diin nakapukan siya og top ranked players, hayan ningsulbong siya sa iyang career-high ranked No. 50 sa kasamtangan.
Naangkon sab ni Eala ang labing una niyang WTA title sa Guadalajara Open 125 sa Mexico.
Sa mga nahimo ni Eala ning tuiga, daghang kasaysayan ang iyang narehistro alang sa Pilipinas.
"My season comes to an end. I have no words to describe what 2025 has brought me. My dreams have truly come alive," matod ni Eala.
“It’s such a privilege to look back at this year and relive these amazing moments through memory.”
Gitataw ni Eala, 20, nga padayon siyang maningkamot hangtod maabot niya ang tumoy sa kalampusan.