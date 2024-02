Alang ni Inoue, siya ang challenger

Sa hunahuna ni Japanese Takuma Inoue, siya maoy challenger inig depensa niya sa iyang World Boxing Association (WBA) bantamweight title batok ni Filipino Jerwin Ancajas karong Pebrero 24, 2024 sa bantugang Kokugikan Arena sa Tokyo, Japan.

Nasayod si Inoue kon unsa ang kapabilidad ni Ancajas, kinsa nakadepensa sa iyang International Boxing Federation (IBF) junior bantamweight title sa wala pa kini nisaka sa bantamweight division.

“I’m in a challenger state of mind,” hinubad sa English nga asoy ni Inoue nga napatik sa BoxingScene.com.

“Ancajas has defended his title nine times when he was the IBF 115-pound champion.”

Niadto ra untang Nobiyembre 15, 2023 gikatakda ang panagharong sa duha ka mga boksidor apan nauswag kini dihang nakasinati si Inoue og pagkaangol atol sa iyang ensayo.

Si Takuma, kinsa manghod ni undisputed super bantamweight champion Naoya “Monster’ Inoue, adunay 18-1, 4 KOs nga rekord samtang si Ancajas naghupot og 34-3-2, 23 KOs nga baraha.