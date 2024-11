Alang ni Pogoy, mas tam-is ang nakuha’ng PBA title sa Tropang Giga ning higayuna

Grabe ang pasalamat ni TNT Tropang Giga star Roger Pogoy sa grasya nga iyang nadawat human sa iyang pagkaalim gikan sa sakit sa kasingkasing.

Gitumbok nga grasya sa Sugboanong magduduwa mao ang malampusong pagdepensa sa Tropang Giga sa ilang korona sa Philippine Basketball Association (PBA) Governors’ Cup niadtong Biyernes sa gabii, Nobiyembre 8, 2024 sa Smart Araneta Coliseum.

Niadtong higayuna, gipangbuntog sa Tropang Giga ang Brgy. Ginebra Gin Kings, 95-85, aron humanon ang best-of-seven championship series sulod lang sa unom ka mga duwa.

Human siya na-diagnose og myocarditis sa niaging tuig, gimanduan si Pogoy sa mga doktor nga dili paduwaon og unom ka mga buwan.

Apan sa wala damha, hingpit siyang naalim paglabay lang sa tulo ka mga buwan.

Sa iyang pagbalik, gipakita ni Pogoy nga wala nibahar ang iyang abilidad.

“Ang masasabi ko lang talaga ay grace to ni Lord. Blessings ‘to lahat ni Lord. Sinabihan ako ng doktor pahinga ng six months. Tingnan kung gagaling. Ba’t biglang nung second check-up nawala lahat?” asoy ni Pogoy nga napatik sa www.gmanews.tv.

“So grace and blessings talaga ‘to lahat.”

Gipasabot ni Pogoy nga mas tam-is alang kaniya ang ilang kampyunato ning higayuna hilabi na kay dako siya og natampo alang sa Tropang Giga.

“Sobrang sarap sa feeling talaga. Kasi last time na nag-champion kami, injured ako eh. Nung unang championship ko, nasa bubble,” dugang ni Pogoy kinsa lumad nga taga Talisay City, Cebu ug produkto sa University of Cebu (UC) Baby Webmasters.

“Sabi ko sana mag-champion na nakakalaro ako. Tapos noon nakaka-shoot pa ako ng dagger threes. Nung pumasok ‘yung three points ko parang nasa alapaap na ako. Sobrang sarap sa pakiramdam talaga,” dugang ni Pogoy. / ESL