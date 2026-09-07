Alang sa IBF world title eliminator Nontshinga abot na sa Tagbilaran

Niabot na sa Bohol si two-time world champion South African Sivenathi Nontshinga kauban ang iyang trainer nga sila si Bernie Pailman ug Colin Nathan niadtong Dominggo, Septiyembre 6, 2026, alang sa iyang mahinungdanon misyon.
Si Nontshinga, 27, makig-away pagbalik ni Boholano Regie “Filipino Phenom” Suganob karong Sabado, Septiyembre 12, 2026, sa usa ka International Boxing Federation (IBF) light flyweight title eliminator.
Ang gikahinamang rematch mao ang main event sa PMI Bohol Boxing Promotions card “Kumong Bol-anon 26,” nga ipahigayon sa Bohol Wisdom School Gymnasium sa Tagbilaran City.
Sa premiro nilang away, gilupig ni Nonsthinga pinaagi sa unanimous decision si Suganob sa world title fight diin si Nonshinga maoy defending IBF light flyweight champion pa niadtong higayona.
Ang modaog sa ilang rematch mao ang mahimong mandatory contender alang sa IBF light flyweight belt nga kasamtangang gigunitan ni Japanese star Masamichi Yabuki.
Si Nontshina naggunit og 14-2, 11KOs nga rekord, samtang si Suganob adunay 18-1, 7KOs nga baraha.
Sa undercard, tulo ka title fights ang masaksihan.
Si Filipino Reymart Tagacanao (13-1, 11 KOs) makigbatok ni Chinese Chunlin Kuang (5-1-2) alang sa inilugay sa bakanteng IBF Asia super-flyweight belt, si Filipino Leonard Pores III (11-0, 7 KOs) makigsangka ni Indonesian Andika D’Golden Boy (21-3-2, 11 KOs) alang sa inilugay sa bakanteng IBF Pan Pacific title unya magbinukbokay sila si Filipino Datu Adam (7-0, 5 KOs) batok ni Indonesian regional champion Oky Akbar (12-4, 5 KOs) alang sa inilugay sa bakanteng IBF Asia super-bantamweight title. / ESL