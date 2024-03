Alapag andam motabang sa Gilas

Nagserbisyo si Jimmy Ala­pag sa Pilipinas pinaagi sa pagduwa sa men’s national basketball team gikan niadtong 2007 atol sa FIBA Asia Championship sa To­kushima, Japan hangtod sa 2015 sa William Jones cup sa Taiwan.

Ning maong panahuna, ubay-ubay nga kalampusan ang naangkon sa Pilipinas lakip na niini ang silver medal sa 2013 FIBA Asia championship.

Kini maoy nagsilbeng yawe nga nakasulod pagbalik ang Pilipinas sa 2014 FIBA World Cup sa Spain human sa 34 ka mga tuig.

Niretiro na man tuod sa Philippine Basketball Association (PBA) si Alapag nagpadayon og tuyok ang iyang kalibutan sa basketball.

Sa kasamtangan, nagtrabaho siya isip player development coach sa Sacramento Kings sa National Basketball Association (NBA).

Sa iyang pagpakighinabi sa ABS-CBN News North America, nagkanayon si Alapag nga andam siyang motabang sa kasamtangang puwersa sa Gilas Pilipinas ubos sa paggiya ni coach Tim Cone sa dakong misyon niini sa umaabot – ang pag-qualify og balik sa Olympics.

Sulod na sab sa 52 ka mga tuig nga wala naka-qualify ang Pilipinas sa Olympics sa natad sa basketball.

“Absolutely I’d be open to it, somebody would just have to reach out,” matod ni Alapag.

Alang ni Alapag, usa sa labing mahinungdanon aron makab-ot ang kalampusan mao ang programa.

Gidayeg ni Alapag ang programa nga gipatuman ni Cone sa kasamtangang Gilas natio­nal pool. / ESL