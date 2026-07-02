Alapag andam motabang sa Gilas

Andam si Jimmy Alapag kabahin sa posibilidad nga mahatagan siya og obligasyon aron makatabang sa Gilas Pilipinas sa ugma damlag.
Gipasabot ni Alapag nga bisan dihang nagtrabaho pa siya isip sakop sa coaching staff sa Sacramento Kings sa National Basketball Association (NBA), aduna na siya'y nadawat nga tanyag gikan sa kadagkuan sa Gilas apan wala lang gyud siya'y panahon.
Karon nga nahibalik na siya sa Pilipinas human sa unom ka tuig nga pagtrabaho sa NBA, posible na gyud nga makatabang si
Alapag sa Gilas ug gilaumang mahitabo kini sa 2nd round sa FIBA World Cup Asian Qualifiers karong Agusto 2026.
Sa kasamtangan, nakatutok si Alapag sa bag-o niyang tahas isip bag-ong coach sa NLEX Road Warriors sa Philippine Basketball Association (PBA). / ESL